Freguesias do concelho do Cartaxo vão receber sessões públicas de esclarecimento, sobre a revisão do PDM, durante o mês de Março.

Revisão do Plano Director Municipal do Cartaxo em discussão pública

A revisão do Plano Director Municipal (PDM) do Cartaxo vai estar em discussão pública de 14 de Março a 28 de Abril. Durante esse período, todos os interessados poderão consultar a proposta e apresentar contributos. Neste mês de Março, a Câmara do Cartaxo vai também promover sessões públicas de esclarecimento em todas as freguesias do concelho, abertas à população, onde estarão técnicos e autarcas para apresentar e explicar os pontos mais relevantes da proposta do PDM.

A proposta do PDM estará disponível para consulta, a partir de 14 de Março, no site do município - www.cm-cartaxo.pt - e nos Serviços Municipais, na Divisão de Planeamento e Administração Urbanística, de segunda a sexta-feira, das 14h00 às 17h00, através de marcação prévia.

O documento estabelece a estratégia de desenvolvimento e o modelo territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização colectiva, assim como as relações de interdependência com os municípios vizinhos.