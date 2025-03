Alenquer com 56 roturas de água em Janeiro

As roturas de água continuam a ser elevadas no Município de Alenquer. O relatório do mês de Janeiro da Águas de Alenquer aponta para 56 situações de roturas, muitas delas ocorridas na freguesia de Carregado e Cadafais. O assunto foi levantado novamente em reunião de câmara pelo vereador da CDU, Ernesto Ferreira. “Continua a não existir investimento de jeito para colmatar esta situação. A gestão da água tem de vir para a posse do município. O que é público não deve servir para o negócio de muita gente”, vincou o autarca.

No final do ano passado, Ernesto Ferreira já tinha alertado para o problema. Na ocasião o vereador socialista Tiago Pedro, reconheceu o problema e explicou que a câmara substitui as condutas de água à medida que intervém na via pública.