Câmara de Alenquer atribui 54 mil euros à Associação Desportiva do Carregado

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de 54 mil euros à Associação Desportiva do Carregado (ADC). O valor anual insere-se no âmbito do contrato-programa de desenvolvimento desportivo.

“A ADC tem contribuído para o desenvolvimento desportivo no concelho por via da oferta de múltiplas modalidades desportivas ao longo da sua história, nomeadamente actividades federadas de futebol, disciplinas de ginástica, desportos de combate e futsal, focando os seus investimentos na promoção do desporto jovem e de carácter formativo”, lê-se na proposta do município.