PS Alenquer apoia recandidatura de Filipa Martinho a Vila Verde dos Francos

O Partido Socialista de Alenquer (PS) e o Grupo de Cidadãos Eleitores - Filipa Martinho Todos Pela Freguesia (FMTPM), que lidera a Freguesia de Vila Verde dos Francos desde 2017, formalizaram um acordo político para as eleições Autárquicas deste ano.

O PS apoia oficialmente a candidatura do FMTPM à Freguesia de Vila Verde dos Francos, encabeçada pela actual presidente de junta, Filipa Martinho.Por seu lado, o FMTPM apoia a candidatura socialista à Câmara Municipal de Alenquer nas eleições autárquicas, encabeçada por João Nicolau.

O entendimento político agora alcançado prevê a colaboração de ambas as partes em momentos fundamentais, como a elaboração de manifestos eleitorais, constituição de listas e momentos de discussão e construção de projectos de desenvolvimento da freguesia.

“O presente acordo ocorre com base no trabalho de proximidade e entendimento que se tem vindo a concretizar ao longo dos dois mandatos com significativos ganhos em diversos âmbitos. Hoje é visível a transformação da Freguesia de Vila Verde dos Francos, em proximidade, com a colaboração do executivo municipal liderado pelo PS. Vemos essa vontade e proximidade reforçada e defendida na candidatura de João Nicolau”, reitera Filipa Martinho.

De acordo com João Nicolau, o PS reconhece o trabalho da autarca e da sua equipa, com grande dedicação a Vila Verde dos Francos, por isso considera ser do interesse da freguesia e do concelho de Alenquer a recandidatura de Filipa Martinho.