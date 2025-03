Ex-presidente da Câmara de Alpiarça volta a candidatar-se para derrubar PS

O ex-presidente da Câmara de Alpiarça, Mário Pereira, volta a candidatar-se pela CDU ao cargo nas próximas eleições autárquicas. Presidente durante três mandatos, de 2009 e 2021, Mário Pereira tem como principal activo de campanha a recuperação económica e financeira do município, após conquistar a câmara ao PS, feito que quer repetir.

O candidato assume-se como um intransigente defensor dos serviços públicos e do interesse da população, “bem como por uma postura de proximidade aos problemas concretos, aos movimentos sociais, às associações e colectividades e às pessoas”.

Actualmente é dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, desempenhando as funções de Coordenador Regional de Santarém e membro da Comissão Executiva do Sindicato. É eleito na Assembleia Municipal de Alpiarça desde 2021. É membro do Partido Comunista Português (PCP) desde 1990, integrando a Comissão Concelhia de Alpiarça desde 2002 e a Direção Regional de Santarém desde 2004.