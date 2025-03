Propostas do PSD chumbadas na reunião de câmara de Alenquer

O executivo socialista chumbou todas as propostas apresentadas em reunião de câmara de Alenquer pelo vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques, que questionou quais os custos directos e indirectos das viaturas públicas e municipais usadas para fins particulares por cada eleito do PS e dos dois autarcas que renunciaram ao mandato, valores de combustíveis, portagens, seguros, estacionamentos e custo com motoristas. O vereador da oposição foi mais longe e pediu os quilómetros efectuados desde 2022, custos com subsídios de refeição, valores dos reembolsos, custos com hotéis, presentes e viagens e, ainda, o valor das remunerações dos eleitos socialistas e valores de despesas de representação desde 2009.

O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), diz que a proposta não faz sentido uma vez que os eleitos já entregam a sua declaração de rendimentos e respondem perante a lei.

O social-democrata apresentou ainda uma proposta a solicitar a apresentação de um relatório de quais os interesses dos actuais eleitos do PS, e dos que já renunciaram no presente mandato entre 2021 e Fevereiro de 2024, e os seus cônjuges, em empresas em que participem no capital: Queria ainda saber se assumiram ou ainda assume funções em órgãos de gestão de associações ou cooperativas que tenham relações comerciais ou de gestão com a Câmara de Alenquer”, realçou.

Pedro Folgado disse não perceber os pedidos uma vez que os autarcas são monitorizados pelas autoridades competentes nomeadamente as Finanças, a Polícia Judiciária e os tribunais. Os eleitos socialistas votaram contra as duas propostas com ausência na votação do vereador da CDU, Ernesto Ferreira.