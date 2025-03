CDU Alenquer apresenta candidatos em almoço comemorativo

Ernesto Ferreira e Amélia Caetano foram apresentados publicamente como candidatos da CDU à presidência da Câmara Municipal de Alenquer e da Assembleia Municipal de Alenquer, respectivamente.

A apresentação dos candidatos decorreu durante o almoço de aniversário dos 104 anos do PCP, no domingo, dia 16 de Março, no pavilhão do Centro Cultural e Desportivo de Penafirme da Mata, freguesia de Olhalvo.

Perante mais de uma centena de pessoas, Ernesto Ferreira, que é o actual vereador da CDU na autarquia de Alenquer, defendeu a municipalização do serviço de abastecimento de água e o investimento em serviços públicos de proximidade. “Valores como o trabalho, a honestidade e a competência não são um mero slogan. Representam um projecto alternativo na defesa da água pública e na afirmação do poder local democrático. É possível e urgente um concelho de Alenquer melhor, onde a vinha e o vinho, rendimento de pequenos e médios agricultores, sejam valorizados, a par das belezas naturais e do património religioso, actualmente subaproveitado”, afirmou o autarca na sua intervenção, acrescentando que Alenquer precisa de mais habitação a custos acessíveis e de melhor qualidade no transporte público.

Amélia Caetano, candidata à Assembleia Municipal, disse ser uma honra voltar a ser cabeça-de-lista, um desafio que encara com responsabilidade. “Os três eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Alenquer têm-se pautado pela capacidade de intervenção, credibilidade das propostas, respeito e uma profunda ligação às pessoas. Perante as situações criadas pelo PS, é necessário que o município tenha eleitos com sensibilidade social para propor e adoptar políticas que vão ao encontro dos mais desfavorecidos”, vincou.

