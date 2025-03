Chega volta a candidatar Inês Louro à Câmara de Azambuja

Inês Louro foi a candidata do Chega ao município de Azambuja nas eleições autárquicas de 2021, tendo conseguido um mandato no executivo. Em 2025 volta a ser a escolha do partido.

A advogada Inês Louro volta a ser a candidata do Chega à presidência da Câmara de Azambuja para, “com enorme sentido de responsabilidade e com um compromisso firme” apresentar um “projecto diferente e construtivo” assente numa “gestão transparente, focada nos interesses dos munícipes, com políticas que protejam a identidade e promovam o desenvolvimento local”, anunciou a candidata.

Actualmente vereadora sem pelouros no executivo municipal liderado pelo Partido Socialista diz que as freguesias do concelho de Azambuja “têm sido esquecidas em sucessivos executivos que não souberam ouvir as verdadeiras preocupações e anseios da população”.

Inês Louro, que foi presidente da Junta de Azambuja pelo Partido Socialista durante dois mandatos autárquicos, rompeu a sua ligação com os socialistas em 2021 para se juntar ao partido Chega. Na altura, a O MIRANTE, a advogada e empresária do Alojamento Local disse que tal como André Ventura é uma defensora do “mundo rural” e que estava contra a aprovação de interesse público municipal para a instalação de centrais fotovoltaicas naquele concelho.