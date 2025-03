Descentralização das reuniões e desagregação de freguesias foram tema na Assembleia Municipal do Cartaxo

As reuniões da Assembleia Municipal do Cartaxo têm sido descentralizadas pelas freguesias do concelho, sendo que a última se realizou na aldeia da Ereira. Vários autarcas elogiaram a medida e aproveitaram também para comentar o desejo de desagregação das freguesias da Ereira e da Lapa. O deputado João Mota, que substituiu a presidente da União de Freguesias da Ereira e da Lapa, afirma que a descentralização das sessões é uma iniciativa de louvar, uma vez que garante que todas as freguesias do município têm voz e espaço para expor as suas ideias. O eleito salientou que a união das freguesias e o município têm tido uma boa relação e trabalhado em conjunto para melhorar a qualidade de vida da população, nomeadamente na resolução dos problemas na zona industrial da Lapa, no alargamento do cemitério da Lapa e na construção do Parque Infantil da Ereira.

O deputado Rodrigo Rodrigues (CDU), também concordou que a descentralização das reuniões é uma boa iniciativa, que aproxima a população do poder político, e demonstrou também o seu apoio ao desejo das freguesias se tornarem independentes uma da outra. Recentemente, o pedido de desagregação da união de freguesias foi rejeitado pelo Governo, afirmando o deputado da CDU que é uma forma de “impedir aquilo que são as vontades e os anseios das populações”. De opinião contrária, Luísa Areosa (Chega), afirma que apesar dos habitantes da união de freguesias terem a sua própria identidade, têm também muitas características que os aproxima.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, afirmou que a descentralização das reuniões é uma iniciativa que o município quer manter para que os munícipes comuniquem as suas ideias e preocupações. O autarca demonstrou também o seu apoio à desagregação da União de Freguesias da Ereira e da Lapa, salientando que estas “devem e merecem” ter uma gestão administrativa autónoma e que o município está disponível para que este desejo se torne uma realidade.