Fátima Vieira é candidata do Chega à Câmara de Alenquer

Fátima Vieira é a candidata do Chega à presidência da Câmara Municipal de Alenquer nas eleições autárquicas.

A candidata, que integra a lista como independente, é ex-directora nacional adjunta do Centro Nacional de Pensões. Tem 55 anos, reside em Cascais e trabalha na empresa de gestão de bairros municipais de Lisboa, a Gebalis, onde é quadro superior da direcção financeira. “Como tenho as minhas raízes e familiares em Torres Vedras, concelho vizinho de Alenquer, e sempre gostei das funções próximas das pessoas que exerci, surgiu o convite por parte do Chega para encabeçar a câmara municipal, quando deixei de ser militante do PSD”, afirmou a candidata à agência Lusa.

Fátima Vieira defendeu que “Alenquer está estagnada” e que “há muito por fazer” no concelho.

Se for eleita, a candidata tem como prioridades voltar a colocar Alenquer no panorama histórico nacional, satisfazer as necessidades básicas da população e construir um futuro sustentável para quem vive e trabalha no concelho.

Fátima Vieira é licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e tem pós-graduação em Políticas Económicas.

Segundo o Chega foi directora nacional adjunta do Centro Nacional de Pensões entre 2012 e 2017 e vogal do Secretariado Nacional para as Pessoas com Deficiência. Foi responsável financeira da Gebalis, entre 2004 e 2007.

Fátima Vieira tem experiência autárquica enquanto vogal do executivo da Junta de Freguesia do Alto do Pina de 1997 a 2005 e enquanto Tesoureira da Junta de Freguesia de Arroios entre 2005 e 2008, tendo sido depois membro da Assembleia de Freguesia até 2011.