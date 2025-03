Nélia Ferreira é candidata da CDU à Junta de Vialonga

A CDU anunciou que Nélia Ferreira é candidata à presidência da Junta de Freguesia de Vialonga nas eleições autárquicas.

Nélia Maria Oliveira Ferreira, 58 anos, técnica financeira, é actualmente eleita em regime de substituição na Assembleia de Freguesia de Vialonga. Já fez parte do executivo da junta de Freguesia de Vialonga, é membro da Comissão de Utentes da Saúde de Vialonga e membro da direcção nacional do Movimento Unitário dos Serviços Públicos(MUSP).

“Nos últimos quatro anos, a gestão PS caracterizou-se pela inacção, falta de investimento e incapacidade de concretização e de resposta aos problemas da freguesia, votando Vialonga a um estado de degradação e abandono com consequências significativas na vida das suas populações e do seu território. A CDU assume o compromisso de voltar a ter uma junta inclusiva, dialogante e cooperante ouvindo as populações e acolhendo as suas propostas”, refere a CDU em nota de imprensa.