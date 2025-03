TODOS propõe nova estação ferroviária no concelho de Alenquer

O TODOS - Movimento Cívico do Concelho de Alenquer, submeteu uma proposta de medida compensatória no âmbito do processo de consulta pública do estudo de impacte ambiental da Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa – Fase 2: Troço Soure-Carregado.

O referido troço da linha de alta velocidade cruza parte do território da União das freguesias do Carregado e Cadafais e da Freguesia de Ota.

Os principais impactes ambientais negativos serão o ruído, a ocupação de solos agrícolas, o tráfego rodoviário e poeiras decorrente da movimentação de viaturas, na fase de construção. A medida compensatória requerida pelo TODOS consiste na construção de uma estação ferroviária da linha do Norte, no Concelho de Alenquer, a norte da Central Termoelétrica do Ribatejo. “Sugere-se como localização o ponto exacto de ligação da Linha do Norte à nova Linha de Alta Velocidade. Essa estação ferroviária não se destinará a comboios de alta velocidade, mas sim a comboios convencionais que realizam os percursos urbanos de ligação a Lisboa”, refere o movimento cívico.

Para o TODOS a nova estação Carregado/Alenquer deverá ser dotada de parques de estacionamento para ligeiros, autocarros, motociclos, bicicletas, trotinetes, devendo ser igualmente dotada de infraestrutura que a torne uma verdadeira estação intermodal, ou seja, que assegure a ligação directa e rápida com outros modos de transporte. O TODOS sustentou a sua proposta em dados técnicos e históricos, tendo incluído uma nota prévia - Enquadramento Histórico, que remonta a 28 de Outubro de 1856, como o dia histórico da primeira viagem de comboio em Portugal, entre Lisboa e a estação do Carregado.