Casével e Vaqueiros voltam à luta pela desagregação de freguesias

A União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, no concelho de Santarém, continua a luta pela desagregação das freguesias, tendo a assembleia de freguesia aprovado, por unanimidade, uma nova proposta nesse sentido em reunião realizada a 28 de Fevereiro. Refira-se que o processo de desagregação de Casével e Vaqueiros não foi aprovada pela Assembleia da República no pacote aprovado em Janeiro por, alegadamente, não cumprir todos os critérios exigidos.



Autarcas e população esperam agora o mesmo desfecho na Assembleia Municipal de Santarém, onde a primeira proposta foi aprovada por unanimidade em Novembro de 2022. O movimento enviou convites aos partidos que votaram favoravelmente no Parlamento, no dia 17 de Janeiro, a separação de freguesias para participarem numa sessão de esclarecimento a realizar no dia 23 de Março pelas 15h30, na Casa de Convívio de Vaqueiros.



A intenção é ouvir o que pensa cada partido fazer relativamente a uma nova proposta de desagregação das freguesias de Casével e Vaqueiros, pois vêm aí campanhas eleitorais onde normalmente se inscrevem os compromissos nos diversos programas, bem como saber da disposição da população para continuar a luta.