Autarcas do Entroncamento criticam sinalização e problemas com o trânsito

Os autarcas da oposição na Câmara do Entroncamento demonstraram preocupação com os problemas que existem na regulação do trânsito no concelho, apontando, em reunião do executivo, a falta de sinalização adequada em vários locais como uma das principais causas.

O vereador Luís Forinho, eleito pelo Chega, agora independente, afirma que o concelho tem muitos problemas de sinalização, destacando os sinais de estacionamento no Museu Ferroviário, que estão mal colocados. O autarca afirma que na entrada do museu existe um sinal que permite o estacionamento de veículos ligeiros, o que entra em conflito com o estacionamento e paragem de autocarros no local, devido ao estacionamento estar sempre ocupado com veículos ligeiros. Luís Forinho destaca ainda o estacionamento abusivo em frente às escolas, afirmando que é necessário alterar toda a má sinalização no concelho, uma vez que pode colocar em perigo os automobilistas e os peões.

Rui Gonçalves, vereador do Partido Social Democrata, criticou também os problemas com o excesso de tráfego, apontando como única solução ser realizado um estudo global para levantar problemas e depois apresentar estratégias. O vereador afirma que o trânsito na cidade é um caos e que a resolução pontual de alguns sinais mal colocados nunca vai resolver o problema por completo.

Ilda Joaquim (PS), presidente da autarquia, foi parca em palavras, afirmando apenas que tomou nota das preocupações.