PSD escolheu candidatos às legislativas por Santarém

A distrital do PSD indicou João Moura, actual secretário de Estado da Agricultura, como número um da lista de candidatos às eleições legislativas de Maio pelo círculo eleitoral de Santarém.

Como número dois foi escolhido Ricardo Oliveira, deputado e líder distrital dos social-democratas . As deputadas Isaura Morais e Inês Barroso figuram nos lugares seguintes, segundo apurámos.

A comissão política distrital do PSD de Santarém reuniu este sábado, 22 de Março. A lista tem ainda de passar pela direção nacional, que tem a última palavra.

Fora das escolhas ficaram autarcas e militantes que foram nomeados no último ano para organismos do Estado.