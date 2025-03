Odete Silva já dá nome a rotunda perto dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria

Homenagem contou com várias figuras políticas da região e do país que recordaram Odete Silva, uma mulher combativa e que, para muitos, continua a fazer falta à política.

Uma pessoa de valores, combativa e de imenso respeito democrático: foi desta forma que várias figuras da região e do país recordaram Odete Silva, a histórica presidente dos bombeiros da Póvoa de Santa Iria, falecida há oito anos e que agora dá nome à rotunda junto ao quartel de bombeiros da cidade.

O descerrar da placa aconteceu na manhã de domingo, 23 de Março, com a presença de várias figuras nacionais, incluindo autarcas mas também deputados do círculo de Lisboa, onde se incluiu o ex-Primeiro Ministro Pedro Passos Coelho, o actual Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz e o eurodeputado Miguel Sousa Silva.

A atribuição do nome de Odete Silva à rotunda já tinha sido aprovada pela comissão municipal de toponímia e a proposta aprovada por unanimidade em reunião de câmara de Vila Franca de Xira. No descerrar da placa esteve também Rui Rei, em representação da família de Odete Silva e o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que lembrou o espírito solidário e combativo em que Odete Silva acreditava.

Entre os rostos presentes na cerimónia estiveram também Alberto Mesquita e António Oliveira, ex-presidente e vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira

