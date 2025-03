PCP assinala 104 anos com encontro de militantes em Samora Correia

Cerca de uma centena de militantes e simpatizantes do PCP participaram, na sexta-feira, dia 21 de Março, numa sessão comemorativa do 104.º aniversário do partido, realizada no Centro Social do Porto Alto, em Samora Correia, no concelho de Benavente.

De acordo com a organização concelhia de Benavente do PCP, o encontro decorreu num “ambiente fraternal e animado”, tendo servido para reafirmar o apoio às linhas programáticas do partido, com destaque para a defesa das condições de vida e de trabalho, do meio ambiente, da soberania nacional e do desenvolvimento económico.

A iniciativa ficou ainda marcada por intervenções em torno das “intensas batalhas eleitorais” que se aproximam, com a estrutura local a sublinhar a confiança no projecto político do PCP e na sua continuidade. “Afirmamos aqui a confiança num Partido centenário, o mais antigo, mas simultaneamente o mais jovem em Portugal, um Partido com muito mais Futuro do que História”, refere a nota divulgada pela organização concelhia.

Presente no encontro o candidato à câmara de Benavente, Hélio Justino, e que tem em Catarina Vale como número dois da lista, deverá contar, como número três da sua lista, com Carlos Falua, que é tesoureiro na Junta de Freguesia de Samora Correia, e André Primo, secretário da vereação do município de Benavente, na quarta posição.

Esta informação não foi veiculada no comunicado do partido, mas André Primo, nas redes sociais, publicou uma fotografia com os quatro nomes indicando “aqui estão os primeiros 4 candidatos da lista da CDU à Câmara Municipal de Benavente nas Autárquicas de 2025”.

A sessão encerrou com um apelo à mobilização para os próximos desafios políticos, num contexto em que o partido se apresenta como “o único capaz de responder à exigência maior do momento histórico que atravessamos”, defendendo a “superação revolucionária do capitalismo e a construção do Socialismo e do Comunismo em Portugal”.