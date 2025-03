PS aposta em Luís Arrais para liderar Junta de Benavente

Luís Arrais é o candidato à presidência da Junta de Freguesia de Benavente pelo Partido Socialista, assumindo o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento da localidade. A declaração foi feita no dia em que se assinala a atribuição do Foral de Benavente.

“Ao apresentar a minha candidatura comprometo-me a trabalhar com dedicação, transparência e rigor pela nossa freguesia. O amor que tenho por esta terra e o apoio dos benaventenses foram determinantes para dar este passo”, afirma o empresário Luís Arrais, de 55 anos.

A candidatura socialista apresenta uma equipa composta por Alexandra Cardoso Eusébio (37 anos, comercial), Carlos Fernandes (49 anos, funcionário público), José Ressonha (57 anos, contabilista) e Sofia Santos (29 anos, técnica superior).

Segundo o candidato, a diversidade de perfis reflecte a visão de futuro para a gestão de Benavente.

A escolha do dia 25 de Março para o anúncio tem um simbolismo particular. Foi nesta data, no ano 1200, que D. Paio, mestre da Ordem Militar de Évora, concedeu o Foral a Benavente, documento confirmado em 1218 pelo rei D. Sancho I. Para Luís Arrais, este marco histórico reforça a importância da identidade e memória colectiva na gestão da freguesia. O objectivo é fomentar um diálogo aberto e construtivo, valorizando cada opinião e contributo para construir uma freguesia mais justa e desenvolvida.

"Acreditamos numa Junta de Freguesia que sirva verdadeiramente os benaventenses, com dignidade e respeito. Só assim poderemos traçar um futuro melhor para todos", finaliza o candidato.