Conselho Regional de Lisboa e Vale do Tejo contra centralização dos fundos comunitários

O Conselho Regional de Lisboa e Vale do Tejo reuniu esta quinta-feira em Almeirim, onde tomou uma posição sobre as intenções europeias de mudar a gestão dos fundos comunitários. O órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) está contra a centralização da gestão e atribuição dos fundos na instância central do Estado. Pedro Ribeiro, presidente do conselho regional, que reúne todas as câmaras da região, confederações, universidades, entre outras entidades, refere que a atribuição dos fundos a nível nacional deve continuar no seio das áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais. Uma situação que, refere o também presidente da Câmara de Almeirim, é defendida por outros países europeus.