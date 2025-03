Fernando Alexandre encabeça lista do PSD por Santarém às legislativas

Onze ministros do actual Governo vão ser cabeças de lista pelo PSD às legislativas antecipadas de 18 de Maio, além do chefe do executivo, Luís Montenegro, que vai ser o número um pelo círculo de Aveiro. Fernando Alexandre, ministro da Educação, é o número um pelo círculo de Santarém. Há poucos meses, Fernando Alexandre esteve na inauguração da requalificação da Escola Febo Moniz, em Almeirim, onde ouviu apelos para a melhoria da rede de comunicações que está a afectar o funcionamento das escolas e para a necessidade de se avançar com as obras da escola secundária. O ministro acabou por dar explicações sobre o sector, lembrando que a conectividade das escolas é uma responsabilidade dos municípios e que há prioridades na reparação de instalações que sofreram com uma falta de estratégia de investimento na manutenção em prol de uma política de gastar fundos europeus.