Forneceu carne para as Tasquinhas de Benavente e ainda não recebeu o pagamento

O talhante Luís Correia revelou, em reunião do executivo da Câmara Municipal de Benavente, que aguarda desde Setembro de 2024 pelo pagamento de cerca de 850 euros, relativos ao fornecimento de carne à Associação Tauromaquia das Tradições Benaventesses (ATTB) no âmbito das Tasquinhas de Benavente.

Luís Correia, que já residiu em Benavente, é proprietário de um talho no mercado municipal de Salvaterra de Magos. Segundo afirmou, aceitou que o pagamento fosse efectuado após o evento, mas passados seis meses continua sem receber qualquer quantia. Acrescentou que as suas tentativas de contacto com a associação, tanto por chamadas telefónicas como por mensagem, não tiveram qualquer resposta.

“De acordo com o que me foi dito, eles não tinham capital e foi-me pedido a mim, e a algumas outras entidades, que fizessem o fornecimento para pagamento à posteriori. No meu caso, até à data o mesmo não veio a realizar-se”, especifica, acrescentando que “o presidente da associação pertence à comissão da Sardinha Assada” e, segundo sabe, “também ele não tinha conhecimento desta situação”. O facto, vinca, é que a pessoa que falou com ele comprometeu-se a pagar.

O empresário questionou ainda que, uma vez que a Câmara de Benavente concede apoio financeiro às associações do concelho para a realização de festas e eventos, se seria possível a autarquia reter o montante correspondente à dívida e direccioná-lo para o pagamento do valor em falta.

Em resposta, o presidente da câmara, Carlos Coutinho (CDU), reconheceu que a situação “não dignifica ninguém”, mas sublinha que a autarquia não tem competências para intervir em dívidas de terceiros, nem pode reter verbas destinadas a apoios financeiros. O autarca garante que o município não interfere na vida das associações, mas também não gosta que estas se desresponsabilizem de compromissos assumidos. “No entanto, pelo bom nome de todos, poderemos tentar perceber junto da colectividade em questão o que está a acontecer”, acrescentou, ressalvando que este tipo de situação não é habitual no concelho e que, regra geral, as pessoas de Benavente cumprem com as suas responsabilidades e não deixam um rasto negativo.

Na sequência da denúncia, o jornal O MIRANTE contactou a Associação Tauromaquia das Tradições Benaventesses por email para obter esclarecimentos sobre o caso, mas até ao fecho da edição não recebeu qualquer resposta.