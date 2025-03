Investigador Bruno Góis é o cabeça de lista do BE por Santarém

Bruno Góis é o cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo distrito de Santarém para as eleições legislativas deste ano. O cabeça de lista, que assessora o Grupo Parlamentar do BE na área da Educação e Ciência desde 2019, é membro da Mesa Nacional do partido desde 2014 e activista do colectivo feminista Por Todas Nós desde 2016. O candidato bloquista foi também director da revista política A Comuna (2012-17), um dos coordenadores do livro Retornar, Traços de Memória do Fim do Império e contribuiu com capítulos para os livros “The Retornados from the Portuguese Colonies in Africa (Routledge), “Cultura Popular e Império” (Imprensa de Ciências Sociais) e “Emancipar o Mundo”.

O partido anunciou ainda que a número dois da lista é Júlia Mendes Pereira que trabalha como directora técnica na Anémona, associação de solidariedade social de apoio à saúde transgénero. Formada em estudos Portugueses e Brasileiros, pela Universidade de Lisboa, Júlia Pereira “foi dirigente da Transgender Europe e liderou a campanha pela autodeterminação de género e pelo direito a ser”. Em terceiro lugar está Ana Alves, 25 anos, técnica de acção social e membro da Comissão Concelhia de Torres Novas. A lista com os três primeiros candidatos foi proposta pela Assembleia Distrital de Santarém e foi aprovada pela Mesa Nacional do Bloco de Esquerda.