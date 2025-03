Mais uma baixa na bancada do PSD na Câmara de Santarém

A vice-presidente da Câmara de Santarém, Beatriz Martins (PSD), vai estar fora do executivo nos próximos meses por se encontrar grávida em final de gestação, tendo decidido meter baixa antes do parto. A autarca, que exerceu funções executivas desde Novembro de 2023, anunciou a decisão na reunião de câmara de 31 de Março. Vai ser substituída na vereação por Ana Margarida Luís, recentemente empossada como presidente da delegação distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros, que ocupará funções no município a meio tempo.

Na mesma reunião foi também tomado conhecimento do pedido de continuidade de suspensão de mandato do presidente Ricardo Gonçalves (PSD), que suspendeu funções em Setembro de 2024 para ir ocupar a presidência do Instituto Português do Desporto e da Juventude, bem como a renúncia ao mandato do vereador Diogo Gomes (PSD), que tinha suspendido as funções autárquicas em Março de 2024, na sequência do caso do skate parque instalado no Campo Infante da Câmara que custou 75 mil euros ao município. Poucos dias depois da inauguração, o skate parque foi encerrado pelo município por motivos de segurança e os equipamentos foram entretanto removidos.

O presidente da câmara, João Leite (PSD), e o vereador Nuno Domingos (PS) desejaram felicidades pessoais e profissionais a Diogo Gomes, que trabalha na administração pública no sector da saúde. O presidente destacou ainda o trabalho desenvolvido por Diogo Gomes em áreas como a dos resíduos urbanos, do urbanismo e da saúde, pelouros que teve durante a primeira metade do mandato.

Refira-se que dos quatro eleitos do PSD que iniciaram o actual mandato 2021-2025, apenas o actual presidente, João Leite, permanece em funções. O PSD tem quatro eleitos na câmara, o PS tem igualmente quatro vereadores e o Chega tem uma representante no executivo.