António Costa recandidata-se à Junta de Freguesia de Vila Nova da Barquinha

António Costa será novamente candidato à presidência da Junta de Freguesia de Vila Nova da Barquinha nas eleições autárquicas de 2025 pelo Partido Socialista. O autarca aposta na continuidade do trabalho realizado e na implementação de novas iniciativas para o desenvolvimento da freguesia. Na política autárquica, António Costa desempenhou funções como tesoureiro daquela junta entre 2017 e 2021, e desde 2021 assume a presidência da autarquia. Durante o actual mandato, reforçou o apoio social, promoveu a valorização do património local e dinamizou projectos estruturantes para a freguesia, de acordo com comunicado. Com esta recandidatura, António Costa pretende consolidar o trabalho desenvolvido e apresentar novas soluções para o futuro da freguesia, sempre com o compromisso de proximidade e dedicação à população.

Com formação nas áreas da electromecânica e telecomunicações, António Costa iniciou a sua carreira nos TLP, onde trabalhou como técnico de telecomunicações entre 1973 e 1992. Posteriormente, enveredou pelo sector empresarial, como empreendedor, dedicando mais de três décadas à área das telecomunicações. O seu envolvimento na comunidade é amplamente reconhecido, tendo fundado e presidido diversas associações e projectos sociais.