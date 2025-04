partilhe no Facebook

Marcos Perestrelo é o cabeça de lista do PS por Santarém

Marcos Perestrelo vai ser o cabeça de lista do Partido Socialista pelo círculo eleitoral de Santarém, com o PS a apostar mais uma vez numa figura nacional para encabeçar a equipa de candidatos. Actualmente deputado à Assembleia da República, função que já desempenhou noutras legislaturas, Marcos Perestrelo já integrou governos socialistas como secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar (2009-2011) e como secretário de Estado da Defesa Nacional (2015-2018). Foi também vice-presidente da Câmara de Lisboa, de 2007 a 2009.

Seguem-se na lista os actuais deputados Hugo Costa (líder distrital do PS) e Mara Lagriminha, Francisco Dinis e a ex-administradora da Unidade Local de Saúde da Lezíria, Tatiana Silvestre. O 6º da lista é Gustavo Costa, Pedro Gomes é o 7º, Mafalda Fonseca vai em 8º lugar e Catarina Martins fecha a lista de candidatos efectivos.