Arruda dos Vinhos lança concurso de 1,5 ME para secção descentralizada dos bombeiros

Autarquia de Arruda dos Vinhos vai lançar um novo concurso, no valor de 1,5 milhões de euros, para a construção da secção descentralizada dos bombeiros na localidade de Nossa Senhora da Ajuda, em Arranhó. O objectivo é reforçar a capacidade de resposta nas freguesias de Arranhó e São Tiago dos Velhos. A proposta foi aprovada com a abstenção dos vereadores do PSD.