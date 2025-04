Assembleia Municipal de VFX quer mais e melhor transporte público

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a proposta da Coligação Nova Geração para que a câmara pressione as entidades competentes a melhorar a oferta de transportes públicos no concelho. A proposta exige o reforço de autocarros, a criação de novas carreiras e uma melhor divulgação de informação aos munícipes.

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovou por unanimidade uma recomendação apresentada pelos eleitos da Coligação Nova Geração (CNG) para que a câmara municipal envide esforços junto das entidades competentes no sentido de melhorar a oferta de transportes públicos no concelho.

A insuficiência de transportes públicos tem vindo a comprometer a mobilidade da população, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento local, impactando negativamente a qualidade de vida dos munícipes, sobretudo nas freguesias com maior densidade populacional como é o caso das Uniões de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e a freguesia de Vialonga.

A rede rodoviária deficiente, com poucos circuitos de autocarros e tempos de espera elevados, leva muitos munícipes a depender do transporte individual, agravando o tráfego e as emissões poluentes.

Neste contexto, a Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira considera essencial que sejam desenvolvidas medidas concretas para colmatar estas carências, nomeadamente o aumento da frequência e capacidade das circulações ferroviárias na Linha do Norte; o reforço da oferta de autocarros, com novas carreiras e melhores ligações entre as freguesias e os principais eixos ferroviários; a promoção de campanhas informativas sobre incentivos ao uso do transporte público, incluindo passes com descontos para estudantes e grupos sociais vulneráveis; e o desenvolvimento de soluções de mobilidade suave, como ciclovias e sistemas de bicicletas partilhadas, fomentando a intermodalidade e reduzindo a dependência do automóvel particular. Os eleitos CNG reafirmaram a importância de uma actuação coordenada entre a Câmara de Vila Franca de Xira, a Transportes Metropolitanos de Lisboa e a CP - Comboios de Portugal, no sentido de encontrar soluções eficazes para a melhoria da mobilidade no concelho.