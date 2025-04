Francisco Guerra anunciou este domingo que é candidato à Câmara de Alenquer pelo Movimento TODOS, com apoio do PSD e do CDS.

Francisco Guerra entra na corrida autárquica pelo TODOS com apoio do PSD e CDS

Francisco Guerra anunciou de viva voz que é candidato à Câmara Municipal de Alenquer nas Autárquicas 2025, pelo Movimento TODOS, com o apoio do PSD e do CDS.

O anúncio foi feito este domingo à tarde, 6 de Abril, no teatro Ana Pereira, na Liga dos Amigos de Alenquer.

Francisco Guerra afirmou que é militante do PSD e continuará a sê-lo, mas defende para Alenquer uma equipa com pessoas de todos os quadrantes políticos. “O PS é mais do mesmo. Só mudam os protagonistas. Não podem acenar com um novo impulso para Alenquer, porque nunca cumpriram nenhum”, declarou.

Em declarações a O MIRANTE, o candidato referiu que poderá ainda vir a contar com o apoio da Iniciativa Liberal. Quanto ao programa eleitoral, afirmou que será apresentado em momento oportuno, assim como a decisão de assumir ou não o cargo de vereador da oposição, caso não vença as eleições.

*Noticia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE