Vítor Firmino é o candidato do PSD à Junta de Vale do Paraíso

A escolha do PSD para a freguesia de Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja, é Vítor Firmino, gestor comercial de 54 anos. Pai de três filhos é bombeiro voluntário em Azambuja há mais de 20 anos e membro da Assembleia de Freguesia de Vale do Paraíso eleito pelo PS, não sendo filiado em qualquer partido político.

Para tesoureira, o candidato escolheu Maria José Morais e, para o lugar de secretária, Rosângela Moreira, Para presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, aposta recaiu em Mário Ramos que ocupa assim a quarta posição da lista de candidatura a apresentar pelo PSD nas próximas eleições autárquicas.