Imóvel da AERLIS em Alenquer vai ser adquirido pelo município

A Câmara Municipal de Alenquer vai comprar o edifício que a AERLIS – Associação Empresarial da Região de Lisboa – possui no concelho. A proposta de aquisição do imóvel foi aceite após reunião da Assembleia Geral de Credores da associação.

O presidente do município de Alenquer, Pedro Folgado, explicou que o imóvel foi construído pela AERLIS em regime de direito de superfície. O terreno é propriedade do município, e a associação pagava anualmente à autarquia uma renda, não podendo, contudo, alienar o imóvel sem o aval da câmara. “Fomos abordados pela AERLIS porque queriam vender o imóvel, e dissemos que não concordávamos. Sugeriram a compra por parte da câmara, fizemos uma proposta e a assembleia de credores aceitou. Agora é passar à escritura do imóvel”, disse o autarca, esta segunda-feira, em reunião do executivo municipal.

Como a Lusa noticiara no início de Março, o plano de insolvência da associação previa a venda de activos, para que a AERLIS conseguisse liquidar as suas dívidas e manter a actividade. De acordo com o plano, os créditos reclamados e reconhecidos, que ultrapassam os 1,8 milhões de euros, serão pagos através da liquidação dos direitos de superfície que a associação empresarial detém sobre dois edifícios – um no município de Oeiras e outro no de Alenquer – sem que haja encerramento da actividade.