PSD de Coruche aposta em Francisco Gaspar para liderar mudança no concelho

O Partido Social Democrata (PSD) de Coruche aprovou, por unanimidade e aclamação, a candidatura de Francisco Gaspar à presidência da Câmara Municipal de Coruche, nas próximas eleições autárquicas, revelou a estrutura concelhia.

Segundo nota enviada à redacção, Francisco Gaspar, de 47 anos, foi a única proposta considerada pelo partido, assumindo-se como uma candidatura unânime entre militantes, simpatizantes e a população do concelho.

Natural de Coruche, Francisco Gaspar é licenciado em Economia, com uma pós-graduação em Lean Management, e exerce actualmente funções como membro da Assembleia Municipal de Coruche, é vice-presidente da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), dirigente associativo e presidente da concelhia do PSD, entre outros cargos no partido.

Entre as prioridades da candidatura estão a construção urgente de habitação, a criação de condições para fixar jovens e famílias, a promoção do emprego e do desenvolvimento económico, a construção de acessos e infraestruturas fundamentais — com destaque para a travessia do Vale do Sorraia — e o reforço da oferta cultural.