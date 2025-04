Tomar transfere mais de dois milhões de euros para as freguesias

Os valores que a Câmara de Tomar vai transferir para as freguesias do concelho, ao longo do ano de 2025, somam um total de 2.198 de euros





A Câmara de Tomar, em linha com o aplicado nos últimos anos, assinou contratos interadministrativos com todas as juntas de freguesia do concelho, que assim se somam às verbas de delegação de competências. Os valores que o município vai transferir para as freguesias, ao longo do ano de 2025, somam um total de 2.198.035€.



O município informa que os valores transferidos são proporcionais à dimensão territorial, número de habitantes e um conjunto de outros critérios. Sendo assim, a freguesia de Asseiceira vai receber 167.160€, a freguesia de Carregueiros 81.736€, a freguesia de Olalhas 137.784€, a freguesia de Paialvo 160.795€, a freguesia de Sabacheira 98.533€, a freguesia de S. Pedro 197.430€, a União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira 137.033€, a União de Freguesias de Casais e Alviobeira 191.201€, a União de Freguesias de Madalena e Beselga 270.039€, a União de Freguesias da Serra e Junceira 186.181€, e a União de Freguesias de Tomar (S. João Baptista e S. Maria dos Olivais) 570.138€.