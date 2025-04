Vasco Casimiro lidera lista do PS à Assembleia Municipal do Cartaxo

Vasco Casimiro, 39 anos, é o cabeça de lista do Partido Socialista à Assembleia Municipal do Cartaxo, anunciou o PS. Natural do Cartaxo, jurista e técnico superior da administração pública, o percurso profissional de Vasco Casimiro nos últimos 17 anos foi dedicado à actividade jurídica em vários organismos da administração pública, tendo estado, no último ano, a exercer funções de dirigente na agência estatal que coordena os fundos europeus e o desenvolvimento regional.

De 2022 a 2024, exerceu funções no Ministério da Cultura, enquanto chefe do gabinete do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, tendo, entre 2020 e 2022, assumido funções de chefia e funções jurídicas no Ministério das Finanças, enquanto chefe do gabinete e adjunto da Secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim. Durante os anos de 2013 a 2017 foi chefe do gabinete de apoio à presidência da Câmara Municipal do Cartaxo e, de 2008 a 2013, exerceu funções jurídicas em organismos do Ministério da Justiça.