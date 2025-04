David Pato Ferreira recandidata-se pelo PSD à Câmara de Vila Franca de Xira

A Comissão Política Nacional do PSD aprovou na quarta-feira, 9 de Abril, a recandidatura de David Pato Ferreira à Câmara de Vila Franca de Xira nas próximas eleições autárquicas. A data da apresentação oficial da candidatura será anunciada brevemente.

Com 33 anos, natural do concelho e actualmente vereador sem pelouro na autarquia, David Pato Ferreira vê a sua candidatura como um reflexo do reconhecimento do trabalho realizado no actual mandato e da confiança do partido na sua capacidade para liderar um novo rumo para o município. O PSD acredita que a sua visão para o concelho e projecto político apresentam uma alternativa credível à actual gestão socialista.

“Assumirei com total entrega e sentido de responsabilidade a enorme honra que decorre da escolha do meu partido para que seja candidato pelo PSD à Câmara de Vila Franca de Xira. O nosso concelho precisa de uma nova energia e de uma liderança capazes de romper com o conformismo instalado e a marca geral da inoperância, que perdura há décadas”, refere o candidato social-democrata em comunicado.

David Pato Ferreira defende que Vila Franca de Xira merece um futuro diferente, com mais ambição, inovação e proximidade à população. “Sabemos dos desafios, das dificuldades e dos problemas, mas rejeitamos por completo os tantos ‘sempre foi assim’ que muitas vezes ouvimos. Queremos implementar as nossas ideias, propostas e estratégias. É possível mudar, com soluções novas para os velhos problemas do nosso território. As pessoas pedem e merecem mais no nosso concelho”, sublinha. David Pato Ferreira é gestor numa multinacional do ramo farmacêutico.