Margarida Lopes é escolha do PSD para tentar destronar os socialistas em Azambuja

Margarida Lopes é a escolha do Partido Social Democrata (PSD) para concorrer à presidência da Câmara Municipal de Azambuja e derrotar o Partido Socialista nas próximas eleições autárquicas, informou a Comissão Política do PSD de Azambuja, acrescentando que a Comissão Política Nacional do PSD já confirmou a escolha feita pelos militantes do PSD Azambuja no dia 8 de Fevereiro.

Margarida Lopes recorda que “o PSD é o único partido que já anunciou todos os candidatos às várias freguesias do concelho de Azambuja” e “tal demonstra que o PSD Azambuja está bem preparado e é a opção mais competente e empenhada em dar uma nova vida ao nosso concelho”.

“Temos um projecto ambicioso e a equipa certa para transformar o concelho de Azambuja e fazer melhor do que a atual gestão de Silvino Lúcio”, garante Margarida Lopes, que já tem a sua lista de candidatura pronta.

O jurista Luís Benavente, filho do ex-presidente daquele município eleito pelo Partido Socialista, João Benavente, é o número dois da lista de candidatura. Segue-se a professora Carla Oliveira o técnico superior no projecto de compliance da Microsoft, Octávio Rebelo da Costa, a advogada Liliana Maucabelo, o empresário Luís Fonseca e o estudante da Licenciatura em Engenharia Biomédica e Biofísica, Salvador Ventaneira.

Margarida Lopes, tem 51 anos, é casada com o advogado e ex-autarca António Jorge Lopes e é mãe de três filhos. Directora Técnica do Lar do Centro Paroquial Social de Azambuja é licenciada em Serviço Social e pós-graduada em Criminologia e em Orientação e Mediação Familiar, e é representante das IPSS’s no núcleo executivo do Rendimento Social de Inserção. No mandato autárquico de 2017-2021 foi membro da Assembleia de Freguesia de Azambuja, eleita pelo PSD. É presidente da Comissão Política do PSD Azambuja desde Maio de 2024 e militante do PSD desde 1995.