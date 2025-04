Valter Ferreira é o candidato da CDU à Câmara da Golegã

O operador de armazém Valter Ferreira é a escolha da CDU para disputar a presidência da Câmara da Golegã nas eleições autárquicas deste ano, anunciou hoje o partido num comunicado. Segundo o comunicado, Valter Ferreira, de 42 anos, é operador de armazém na base logística de uma empresa de retalho alimentar e tem um percurso “marcado pelo envolvimento no movimento associativo e sindical”. O candidato é membro da Direcção Nacional do Sindicato Nacional do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) e coordenador da Direcção da União dos Sindicatos do Distrito de Santarém, integrando ainda organização regional de Santarém do PCP.

Na nota, a CDU sublinha ser "a única alternativa de esquerda necessária para o concelho da Golegã", apresentando como prioridades a contratação de "mais médicos de família” e a "requalificação profunda da rede rodoviária local" através da construção de uma nova ponte entre Chamusca e Golegã e a conclusão do IC3. O partido refere ainda que tem como prioridade garantir “a protecção da Reserva Natural do Paul do Boquilobo e do Rio Almonda”. Como primeiro candidato à assembleia municipal, a CDU apresentou Pedro Romão, de 29 anos, bombeiro de profissão, e para a Junta de Freguesia da Azinhaga, João Tiago, de 38 anos, funcionário da Câmara Municipal da Golegã. Para a Junta de Freguesia da Golegã, o partido apresentou Carlos Crispim, de 44 anos, trabalhador nas oficinas da CP no Entroncamento.