Apoio a associações foi tema quente na reunião de câmara de Tomar

Uma proposta de apoio extraordinário a duas associações do concelho de Tomar gerou discórdia na última reunião de câmara. Em causa estava um apoio, no valor de 15 mil euros, a cada uma das associações. O apoio visava a Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo e a Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira. Após a apresentação da proposta, pelo presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), que justificou o apoio com o facto de serem as únicas associações no concelho com instalações próprias, o vereador do PSD, Tiago Carrão, levantou questões por a proposta só ter sido apresentada agora, em ano de eleições. O autarca da oposição disse mesmo que fica no ar a ideia de que o presidente da câmara está a fazer campanha com o dinheiro público.

Hugo Cristóvão referiu que o apoio já vinha sendo discutido há alguns anos com as associações em causa. Disse também que a argumentação das associações era que, tendo instalações próprias, ou seus encargos acabavam por ser bastante superiores à generalidade das outras associações, que utilizam essencialmente instalações municipais. “Entendemos que é justo dar um apoio extraordinário a estas duas associações, porque são as únicas que têm instalações próprias e com dimensão, e encargos permanentes”, explicou o presidente.

Tiago Carrão começou por fazer menção a uma citação presente no despacho da proposta, que diz que a mesma é uma forma de “ajudar e fazer face às muitas despesas e a um acumulado de anos”. O vereador do PSD mostrou-se surpreendido com tal afirmação. “Eu perguntava onde é que os senhores andaram nesses anos, porque os senhores já estão aqui há quase 12 anos e agora é que chegaram a esta conclusão, curiosamente em 2025, coincidência ou não, ano de eleições autárquicas”, disse. Por fim, reconheceu que a iniciativa tem mérito, mas afirmou que fica no ar a ideia de que o presidente da câmara anda a fazer campanha com o dinheiro público.

Na resposta, Hugo Cristóvão apelidou de “lamentável” o discurso do opositor. “Apoios têm havido muitos e também para estas associações, não foi este ano, é um trabalho que tem acontecido em permanência. Se há governação que tem estado ao lado das associações tem sido esta”, sublinhou. O presidente referiu ainda que o apoio extraordinário já estava a ser estudado pelo menos desde o ano passado, mas que não foi possível avançar mais cedo.