Alpiarça entregou distinções e apresenta programa diversificado para celebrar Abril

Alpiarça assinalou os 111 anos do concelho a 2 de Abril, distinguindo funcionários, atletas, empresas com 30 ou mais anos e entregou a medalha de honra à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça (ARPICA) e à Fundação José Relvas. Segundo a presidente da câmara, Sónia Sanfona (PS), trata-se de pessoas e empresas que se destacaram pelo seu empenho, dedicação, criatividade e inovação, contribuindo de forma significativa para o crescimento e progresso do concelho.

“O seu trabalho e exemplo são inspiradores e dignos de conhecimento público. É nossa obrigação, mas também é um gosto, valorizar e reconhecer o esforço e excelência daqueles que se destacam na nossa comunidade, pois são eles que impulsionam o desenvolvimento, a coesão territorial e a prosperidade do nosso concelho”, disse a autarca. Sónia Sanfona saudou os trabalhadores do município e da freguesia que em cada serviço e tarefa “asseguram que consigamos fazer do nosso concelho uma referência de qualidade de vida na região e de beleza e atractividade para quem nos visita”. Referiu ainda que o município trabalha para criar condições para que os jovens voltem e não deixem de se enamorar pela sua terra, saudando especialmente os que ficaram estabelecendo os seus negócios, construindo as suas casas e contribuindo para o desenvolvimento económico e social do concelho.

Comemorações do 25 de Abril com agenda preenchida

As comemorações do dia do concelho inserem-se na agenda “Abril todos os dias”, a propósito dos 51 anos do 25 de Abril. As próximas iniciativas são: poule de obstáculos na Reserva do Cavalo Sorraia; encontro de fanfarras de bombeiros no mercado municipal de Alpiarça; workshop bibliotic’s “Roblox”; visita à Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça para pensionistas e reformados com mais de 55 anos, cujas inscrições e transporte são gratuitos mediante inscrição.

Para assinalar os 36 anos da biblioteca municipal, está agendada para 23 de Abril uma iniciativa destinada ao público escolar composta pelas actividades “Camões – entre histórias, versos e melodias”, atelier “Em dia de aniversário vem fazer um fanzine” e a apresentação do concurso de banda desenhada Alzine – Fanzine de Alpiarça. Na noite de 24 de Abril decorre a assembleia municipal comemorativa do 25 de Abril, às 20h30 no mercado municipal, a que se segue o espectáculo “Canta-me como foi”, um projecto de Diamantina Rodrigues, de entrada livre. À meia noite há o hastear da bandeira com a presença da Filarmónica Alpiarcense e o corpo de bombeiros municipais de Alpiarça.

No dia da liberdade, está prevista uma prova de atletismo e caminhada no Complexo dos Patudos, estando as inscrições abertas nas escolas e câmara municipal, com organização do município e dos Águias de Alpiarça. Depois de almoço decorre uma prova de ciclismo no estádio municipal e a Festa da Liberdade no mercado municipal, com a apresentação da escultura de Armando Ferreira “Aos resistentes antifascistas”, actuação do Rancho da Casa do Povo de Alpiarça, Grupo de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio, grupo de dança do Agrupamento de Escolas José Relvas e o Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes. Às 17h00 realiza-se a entrega de prémios da quinta edição dos Jogos Florais de Alpiarça, a que sucede o concerto Cantares do Zeca com a banda de covers do Zeca Afonso. De 25 a 28 de Abril é ainda possível participar no City Nature Challenge, competição científica anual, global e comunitária para documentar a biodiversidade urbana.