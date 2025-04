Presidente da Fundação José Relvas falta à condecoração da câmara

O presidente da Fundação José Relvas não esteve na cerimónia em que a instituição de solidariedade social foi condecorada pelo município. Joaquim Rosa do Céu, que tem mantido uma situação de divergências com a presidente da câmara, Sónia Sanfona, de quem foi mandatário da candidatura, não recebeu assim a medalha no dia do município, a 2 de Abril, em que se assinalaram os 111 anos de elevação de Alpiarça a concelho. Quem esteve na cerimónia para receber a medalha foi a secretária do conselho de administração, Maria Luísa Nunes.

Joaquim Luís Rosa do Céu, que foi também presidente da câmara, tem estado de costas voltadas com Sónia Sanfona e a relação tem-se agravado com as questões relacionadas com as transferências dos dividendos dos legados para a instituição. Recorde-se que a autarquia retirou ao presidente da fundação a gestão do processo de aquisição de apartamentos em Santarém, para reinvestimento do dinheiro da venda de um prédio de um legado em Lisboa, depois de ter sido este a fazer o negócio de compra de outros apartamentos em Almeirim, para o mesmo legado.

O caso da compra dos apartamentos, que tem dado polémica, com Rosa do Céu a ir a todas as reuniões de câmara questionar a presidente da autarquia, está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que também está a analisar o novo regulamento municipal que dá poderes à fundação para gerir os legados. Os inspectores já recolheram elementos no município sobre estas situações que foram comunicadas pela CDU na oposição.

A presidente da câmara está no meio de um triângulo de mal-estar familiar, com Joaquim Rosa do Céu no centro e a sua filha, Margarida, que renunciou ao cargo de vice-presidente do município em rota de colisão com Sónia Sanfona, e o filho João, que se demitiu da presidência da concelhia do PS depois de o presidente da distrital socialista, Hugo Costa, ter enviado uma circular a determinar que os presidentes de câmara que não tenham atingido o limite de mandatos devem ser os candidatos às próximas eleições autárquicas.