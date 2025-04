CDU apresentou candidatos em Alpiarça

A CDU de Alpiarça apesentou os cabeças de lista às autárquicas, sendo que Mário Pereira, que em 2021 tinha atingido o limite de mandatos, volta a candidatar-se para defrontar a socialista Sónia Sanfona que está no primeiro mandato. Para a assembleia municipal o candidato é Ricardo Hipólito e para a junta de freguesia, a coligação do PCP, do Partido Ecologista “Os Verdes” e Intervenção Democrática, candidata Mário João Pereira. Foi também apresentado o mandatário da candidatura, João Arraiolos, actual vereador da CDU e antigo vice-presidente da câmara.

Na apresentação dos candidatos estiveram presentes muitos militantes, activistas e simpatizantes da Coligação Democrática Unitária, e os representantes das forças políticas que compõem a coligação, além de pessoas que se revêem no projecto e vários convidados dos concelhos vizinhos e representantes dos agentes culturais e desportivos, de associações e colectividades e do movimento sindical unitário. A apresentação da sessão esteve a cargo de Fernanda Cardigo, vereadora da CDU na CM de Alpiarça.