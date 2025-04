Presidente da Câmara do Cartaxo critica actuação da Ecolezíria no concelho

João Heitor, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, diz que as relações com a empresa intermunicipal não são as melhores e criticou a actuação da Ecolezíria no concelho em reunião do executivo municipal.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo deixou críticas à empresa intermunicipal Ecolezíria na reunião do executivo municipal, que se realizou na quinta-feira, dia 3 de Abril. A crítica surgiu depois de uma questão colocada pelo vereador do PS Fernando Amorim sobre se a empresa intermunicipal iria comparticipar a construção do Ecocentro projectado para o concelho.

João Heitor respondeu, afirmando que a câmara já abordou a empresa e que a situação “não é clara”, sublinhando que o município do Cartaxo não tem “uma relação espectacular” com a empresa intermunicipal. O presidente de câmara reforçou os seus reparos, caracterizando a presença da empresa no concelho como deficitária. “Dos seis concelhos onde opera a Ecolezíria (Alpiarça, Almeirim, Cartaxo, Salvaterra de Magos, Coruche e Benavente) o Cartaxo é o único a norte do rio Tejo e muitas vezes não recebemos a resposta que precisaríamos e que merecemos”, afirmou João Heitor, que deixou a garantia de que o executivo “não vai deixar de exigir” a resposta que acha justa para o concelho.