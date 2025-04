José Carola é o candidato do Chega em Torres Novas

O empresário José Carola, de 73 anos, candidato do Chega à presidência da Câmara de Torres Novas, é “a escolha certa para liderar uma nova era para o concelho”, anunciou a distrital do partido, destacando um “percurso de vida dedicado ao trabalho, à comunidade e à defesa dos interesses locais”.

Na política, segundo a mesma nota informativa, o empresário torrejano “conta com experiência autárquica, tendo sido eleito várias vezes para a Junta de Freguesia de Santiago”, eleito nas listas do PSD, tendo feito notar que o candidato “coloca a sua experiência e compromisso ao serviço de Torres Novas com um novo projecto político, assente em valores de transparência, desenvolvimento e proximidade” com a população.

Citado na mesma nota, José Carola afirmou que o concelho “precisa de mudança”, razão pela qual aceitou o convite para concorrer à presidência da câmara municipal. "Torres Novas precisa de mudança. Uma mudança que coloque a cidade no caminho do desenvolvimento, da transparência e de uma gestão mais próxima das necessidades da população”, declarou, tendo apontado como objectivo “devolver aos torrejanos o orgulho na sua cidade".

José Fernando Cardoso Carola, natural da freguesia de Santiago, em Torres Novas, nasceu em 1952, é casado e pai de um filho. Com formação em Curso Industrial e Complementar dos Liceus, foi desenhador de máquinas, medidor orçamentista coordenador e projectista industrial, tendo vindo a tornar-se empresário na indústria de moldes. Actualmente reformado, mantém-se activo como comerciante na área da livraria e papelaria.