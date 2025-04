CDU apresenta primeiros candidatos às freguesias do Tramagal e do Pego

A CDU (Coligação Democrática Unitária) anunciou esta semana os primeiros candidatos a duas Juntas de Freguesia do concelho de Abrantes, com João Damas a encabeçar a lista ao Tramagal e Patrícia Amaro a assumir a candidatura ao Pego. João Manuel Baptista Damas, de 68 anos, é natural do concelho de Abrantes e reside na freguesia do Tramagal. Sócio da Tramagal Sport União, a CDU afirma que o candidato tem desempenhado um papel activo na dinamização da prática desportiva na freguesia, em particular no ciclismo, sendo atualmente director técnico da prova de ciclismo do Tramagal. O militante do Partido Comunista Português (PCP) é ainda membro da Comissão Concelhia de Abrantes e da Direção da Organização Regional de Santarém do PCP. Emigrado durante décadas na Suíça, a CDU salienta que João Damas tem também uma ligação intensa ao movimento associativo, tendo sido dirigente de várias coletividades culturais e desportivas que defendiam os direitos das comunidades portuguesas no estrangeiro.

No Pego, a CDU aposta em Patrícia Isabel Marques Amaro, de 42 anos, natural e residente na freguesia. Segundo a CDU, a empresária no setor da beleza tem vindo a destacar-se pelo seu envolvimento na comunidade, nomeadamente através da Associação de Pais da Escola Básica do Pego.

Patrícia Amaro tem também experiência autárquica, sendo atualmente eleita na Assembleia de Freguesia pelo mesmo partido e participa activamente na organização local da CDU na freguesia.