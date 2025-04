Vera Matos é a cabeça de lista do PAN por Santarém às legislativas

O PAN - Partido Pessoas-Animais-Natureza anunciou Vera Matos, 37 anos, como cabeça de lista pelo círculo de Santarém às próximas eleições legislativas de 18 de Maio. A candidata é técnica administrativa no ramo imobiliário. Nasceu, cresceu e estudou em Torres Novas e frequentou a licenciatura em Relações Internacionais, em Lisboa. Aos 30 anos voltou para Torres Novas, à procura de uma vida mais calma e com qualidade.

Como número dois na lista do PAN por Santarém está Luís Martinho, 37 anos, natural de Santarém, desempregado mas com formação como jurista e mestre em ciências jurídico-financeiras. No activismo, destacou-se como organizador de vários protestos anti-tourada no distrito de Santarém, sendo co-fundador do movimento social “Santarém sem Touradas”. A restante lista é paritária e constituída por filiados do partido, com experiências diversas.