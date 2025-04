Líder do Chega de Almeirim demite-se contra os oportunistas

O coordenador do partido Chega no concelho de Almeirim anunciou a sua demissão esta terça-feira, devido ao que considera serem os oportunistas que estão a ocupar lugares na estrutura concelhia para proveito próprio. Mário Moreira, antigo comandante do posto da GNR de Alpiarça, diz que a sua demissão tem efeitos desde 6 de Abril “em virtude de verificar que um conjunto de pessoas oportunistas, com um plano pensado para benefício próprio e dos amigos, quiseram ocupar lugares, sem apresentarem trabalho e neste momento de eleições”.

Mário Moreira acrescenta que essas mesmas pessoas ocuparam os lugares, “com o consentimento do presidente da distrital”, Numa curta mensagem que divulgou publicamente nas redes sociais, o dirigente partidário diz que tinha muito para dizer, mas apenas pede que as pessoas verifiquem quem são as pessoas que são a cabeça de lista à câmara municipal e as que fazem parte da lista”, bem como pede para verem quem são os cabeças de lista à assembleia municipal e às juntas de freguesia.

O coordenador demissionário termina a sua comunicação com um “ viva o Chega, viva André Ventura”.