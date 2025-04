Fátima Vieira desiste de concorrer pelo Chega em Alenquer

partilhe no Facebook

A cabeça de lista do Chega anunciada para a Câmara de Alenquer nas eleições autárquicas deste ano, Fátima Vieira, desistiu da candidatura alegando motivos de saúde.

A presidente da distrital de Lisboa do Chega, Patrícia Almeida, disse à Lusa que já reuniu com a comissão política concelhia, mas ainda não escolheram outro nome para Alenquer.

“Por motivos de saúde vejo-me, com muita pena, a ter de desistir de um projecto que abracei com muita honra e orgulho. Mas Alenquer e a sua população são um bem maior e, neste momento, não reúno as condições de saúde suficientes para liderar o projecto”, confirmou Fátima Vieira.