PSD escolhe João Nogueira para disputar Junta de Freguesia de Erra

O Partido Social Democrata (PSD) de Coruche anunciou a candidatura de João Nogueira à presidência da Junta de Freguesia de Erra, nas eleições autárquicas que se aproximam.

João António Nogueira, de 43 anos, é engenheiro técnico electrotécnico e desempenha actualmente funções como consultor da zona Sul e Ilhas numa empresa sediada em Aveiro. Ao longo da sua carreira passou por cargos como técnico-comercial de engenharia, gestor de produto e coordenador técnico de projectos.

Natural do concelho, embora sem ter exercido actividade profissional no território, João Nogueira tem mantido uma ligação próxima à comunidade. Participou activamente nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, actuando como DJ, músico e futebolista, e colaborando com bares e associações locais. Formado no futebol pelo Coruchense, terminou essa etapa no clube da Erra.

Residente em Vila Nova da Erra desde 2007, ano em que ali se instalou com a família, João Nogueira considera que deve “muito a estas gentes”, pelas oportunidades e acolhimento que recebeu. “Não há palavras para descrever o que se passou nestes últimos 18 anos”, afirma, sublinhando que a vontade de retribuir foi um dos factores decisivos para aceitar o desafio.

Crítico do imobilismo e das soluções tradicionais, o candidato defende que “nem tudo está mal feito, mas porque não fazer mais e melhor?”. Acredita que é possível dinamizar e tornar a freguesia mais eficiente, combatendo o conformismo com novas ideias.

Ao longo dos últimos anos, organizou e executou três edições das Festas em Honra de Nossa Senhora do Vale e foi tesoureiro do Errense/ADVNE durante quatro anos, experiência que considera só ter sido possível graças à colaboração de todos os envolvidos.

Para o PSD, a freguesia de Vila Nova da Erra encontra-se actualmente “abandonada” e precisa de uma nova liderança que a torne “um ícone com mais qualidade de vida”, tanto para quem lá vive como para quem a visita.