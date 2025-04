Constância comemorou o 25 de Abril recordando os militares que morreram na guerra

Constância comemorou o 25 de Abril com um colóquio e uma exposição que recordou "Memórias da Guerra Colonial de Ex-combatentes do Concelho de Constância”- Esta iniciativa visou promover uma consciencialização para defesa dos valores da paz e da não violência. Foram ainda lembrados os quatro militares do concelho de Constância que morreram durante a Guerra Colonial (1961-1974), três da freguesia de Santa Margarida da Coutada: Alexandre António Alves Félix, Manuel João de Moura Ramos Inácio e Joaquim dos Santos Batista e um da freguesia de Montalvo: José Gaspar Rodrigues.

A sessão contou com uma iniciativa onde houve partilha de experiências vividas na guerra e um conferência do Coronel Luís Albuquerque, ex-diretor do Museu Militar de Lisboa.