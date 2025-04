Fundação Mendes Gonçalves quer desenvolver projectos na áreas da educação e ambiente na Golegã

O desenvolvimento de projectos nas áreas da educação e do ambiente com impacto na comunidade e intervenção directa na Golegã, são objectivos da Fundação Mendes Gonçalves, recentemente apresentada.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O desenvolvimento de projectos nas áreas da educação e do ambiente com impacto na comunidade e intervenção directa na Golegã, são objectivos da Fundação Mendes Gonçalves, recentemente apresentada. Com o lema "Nutrir futuros, regenerar legados", a nova fundação, criada pelo empresário Carlos Mendes Gonçalves, fundador das marcas Paladin e Sacana, propõe-se actuar em três áreas principais: educação, regeneração ambiental e promoção da nutrição e bem-estar.

No pilar da educação, a fundação pretende construir um centro educativo para crianças até aos 10 anos, projectado pelo arquitecto japonês Yui Tezuka, responsável pelo Jardim de Infância Fuji, reconhecido internacionalmente pela UNESCO e OCDE. O centro terá capacidade para entre 250 a 300 crianças, com as valências de creche, jardim-de-infância e escola de 1.º ciclo, prevendo-se a abertura para o ano lectivo de 2027-2028.

O projceto, já em fase de especialidade, está a ser desenvolvido em articulação com a Câmara da Golegã, o agrupamento de escolas local e a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com o objectivo de integrar a nova instituição na rede pública. A fundação quer lançar também um programa de amas comunitárias, em colaboração com a Fundação Aga Khan Portugal e a Fundação Jerónimo Martins, para reforçar a oferta de cuidados a crianças até aos 3 anos.

No pilar da regeneração, a fundação quer dinamizar acções de agricultura regenerativa, com o objectivo de melhorar a qualidade dos solos e aumentar a biodiversidade. Na área da nutrição, a fundação quer promover estilos de vida mais saudáveis desde a infância. A Fundação Mendes Gonçalves irá contar com três fontes de financiamento: uma capitalização feita pelo fundador, parcerias com outras fundações e candidaturas a financiamentos nacionais e internacionais.