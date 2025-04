Jorge Santos candidata-se a presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande

Jorge Santos foi escolhido para ser o candidato a presidente da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande pelo movimento independente “Primeiro a Nossa Terra”, um projceto que tem em Rui Martinho a figura principal enquanto candidato à presidência da Câmara da Chamusca. Jorge Silva Santos trabalha na Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque, é secretário da assembleia de freguesia e uma das pessoas que mais actividades dinamiza no concelho, como por exemplo o Encontro de Renault 4L que junta várias dezenas de pessoas de todos os cantos do país.

Num comunicado enviado para a redação de O MIRANTE, Jorge Santos afirma ser “com grande sentido de responsabilidade e um enorme amor pela nossa terra que me apresento como candidato à liderança da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. Eu e a equipa que me acompanha acreditamos que a verdadeira força da nossa comunidade reside na união dos seus habitantes”, lê-se.

Jorge Santos diz apostar num trabalho de continuidade, reforçando a preocupação em “fortalecer a proximidade com a população, promovendo a participação activa dos cidadãos, ouvindo as suas preocupações, as suas ideias e trabalhando em conjunto para encontrarmos soluções que beneficiem a nossa freguesia, assegurando que as tradições e a cultura local continuam a ser valorizadas”, acrescenta, sublinhando que é também necessário apresentar propostas inovadoras para enfrentar os desafios futuros, tendo sempre presente o bem-estar dos habitantes da freguesia.